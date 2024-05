Leichtathletik Hussong will jetzt nur „werfen, werfen, werfen“

Der Druck, den sie sich selbst auferlegt hat, war aber nicht der einzige Grund, warum Hussong vergangene Saison nur selten über die 60-Meter-Marke hinauskam. „Ich habe Dinge unbewusst technisch verändert – was gar nicht gewollt war. Vielleicht zur Schonhaltung. Und wenn sich solche Fehler einschleichen ist es ganz schwer, die wieder herauszubekommen“, erinnert sich die LAZ-Athletin. Auch zusammen mit Boris Obergföll, dem Bundestrainer der Männer, analysierten Vater und Tochter Hussong, woher die Probleme rührten. „Bis wir herausgefunden haben, was falsch war – etwa beim Stemmschritt oder in der Hüfthaltung – hat es gedauert. Es war nichts Neues, was ich lernen musste. Es waren Kleinigkeiten, die aber aufeinander aufgebaut haben. Ich konnte das ja alles schon mal. Der Findungsprozess war aber nervenaufreibend. Das akribische Analysieren. Es war nicht mehr nur Werfen – es war Werfen mit dem Kopf“, erinnert sich Hussong. Mit Obergföll stand das Tochter-Vater-Duo auch Ende 2023 im Trainingslager in Südafrika und im Trainingslager in Belek in diesem Jahr in Kontakt und schraubte an Feinheiten.