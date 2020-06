LAZ Zweibrücken : „Aufgeregte“ Hussong überzeugt bei Test-Wettkampf

Zweibrücken/Offenburg Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong knackt bei der „Leistungsdiagnostik unter Wettkampfbedingungen“ zwei Mal die 60-Meter-Marke.

Die Speerwurf-Europameisterin vom Leichtathletikzentrum Zweibrücken nahm am Freitag an der „Leistungsdiagnostik unter Wettkampfbedingungen“ des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) teil, in deren Rahmen die besten deutschen Speerwerferinnen und Speerwerfer in Potsdam, Erfurt und eben Offenburg an den Start gingen. Um unter den Augen des Speerwurf-Bundestrainers Boris Obergföll rund sieben Wochen vor der deutschen Meisterschaft (8. und 9. August in Braunschweig) ihre Form zu überprüfen. Auch Weltmeister Sebastian Vetter war in Offenburg dabei. Wegen eines Magen-Darm-Infekts blieb er aber in der Rolle des Zuschauers und beobachtete, wie Hussong den Speer im ETSV-Stadion auf Anhieb zwei Mal über 60 Meter (61,13m und 60,18m) schleuderte. Der dritte Versuch der Herschbergerin war ungültig. „Ich war heute früh aufgeregt“, gestand die WM-Vierte gegenüber dem Internetportal leichtathletik.de, „ich wusste gar nicht: Was brauche ich überhaupt? Es war praktisch mein erster Wettkampf seit der Weltmeisterschaft in Doha.“ Insofern passte technisch zwar noch nicht alles bei der 26-Jährigen, die trotzdem zufrieden mit ihrer Leistung sein konnte. Hussong erklärte: „Ich hatte nie ein Motivationsproblem – ich habe mir die Ziele einfach woanders gesetzt, zum Beispiel im Kraftbereich.“