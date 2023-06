Leichtathletik Ein Meeting wie kein anderes im Zirkus

Vor dem Speerwurf der Frauen hatten sich die Stabhochspringerinnen in die Lüfte geschwungen. Die Schwedin Michaela Meijer gewann vor der Ukrainerin Yana Haldiychuk. Beide übersprangen 4,35 Meter, aber Meijer, die schon 2021 in Zweibrücken triumphiert hatte, benötigte weniger Versuche. Beste Deutsche wurde Anjuli Knäsche (LG Leinfelden-Echterdingen), die mit 4,25 Metern ihre eigene – und damit die deutsche Saisonbestleistung bestätigte. „Ich hatte schon gehofft, dass es mindestens zehn Zentimeter höher geht“, sagte Knäsche, die vergangenes Jahr sensationell deutsche Meisterin geworden war. Zwischenzeitlich hatte die 29-Jährige davor vier Jahre keinen Wettkampf bestritten. Knäsche trat übrigens schon vergangenes Jahr in Zweibrücken an. Und sprang am höchsten von allen Teilnehmerinnen. Das dürfte aber nicht jeder auf dem Schirm haben. Denn sie trat damals sonntags – außer Konkurrenz – bei den Jugendlichen an. Dort sprang sie mit 4,40 Metern höher als die Siegerin des A-Feldes, Jacqueline Otchere (4,35) am Samstag. Warum Knäsche damals nicht im Elite-Feld mitmachte? „Ich musste arbeiten“, sagte die 29-Jährige trocken. In Zweibrücken bestritt sie ihren ersten Wettkampf aus langem Anlauf und sei aktuell noch auf der Suche „nach der Leichtigkeit des letzten Jahres“.