Basketball-Landesligist VT Zweibrücken : Die Titeljagd geht in die heiße Phase

Gabi Chnapkova trainiert die Basketball-Herren von der VT Zweibrücken. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Für die Basketballer der VT Zweibrücken geht es in der Schlussphase der Saison um alles: Im Pfalzpokal haben sich die Korbjäger am Wochenende für das Finalturnier qualifiziert – und auch im Titelrennen der Landesliga fällt für den Tabellenzweiten in den kommenden Wochen die Entscheidung.

Ab jetzt gilt‘s, ab jetzt müssen die Würfe sitzen: Für die Basketballer der VT Zweibrücken hat die heiße Phase der Saison begonnen. Am übernächsten Spieltag, Sonntag, 5. März, steht in der Sporthalle des Zweibrücker Hofenfelsgymnasiums das Stand jetzt alles entscheidende Spitzenspiel der Landesliga Rheinhessen-Pfalz auf dem Programm. Dann nämlich trifft die VTZ als Zweitplatzierter im drittletzten Saisonspiel auf den punktgleichen Spitzenreiter BBC Fastbreakers Rockenhausen. Da der Drittplatzierte TV Kirchheimbolanden schon vier Zähler Rückstand auf das Spitzen-Duo aufweist, wird die Partie voraussichtlich entscheidend im Titelrennen sein.

Am 1. und 2. April wartet dann auch schon das Finalturnier („Final Four“) um den Pfalzpokal. Und schon am kommenden Samstag um 20 Uhr müssen die VT-Korbjäger um Trainerin Gabi Chnapkova in der Liga beim heimstarken VfL Bad Kreuznach ran, der Ligaprimus Rockenhausen eine seiner nur zwei Saisonniederlagen zufügte.

Kommt da angesichts dieses Hammer-Programms ein bisschen Nervosität auf? Im Pokal-Viertelfinale gegen Bezirksligist TSG Maxdorf am vergangenen Samstag sah es nicht danach aus. Obwohl die Zweibrücker krankheits- und verletzungsbedingt nur mit acht Spielern die Reise nach Maxdorf antraten, gewannen sie souverän mit 103:77.

„Am Anfang hatten wir noch leichte Schwierigkeiten“, berichtet Chnapkova, „aber ich habe den Jungs dann gesagt, dass wir die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen.“ Am Ende habe ihr Team die Aufgabe „über die Kondition gut gemanagt“, lobte Chnapkova die starke Laufleistung ihrer Korbjäger, bei denen Johannes Meenken und Max Simon die meisten Punkte erzielten.

Doch klar ist auch: Ein Sieg über Bezirksligist Maxdorf war Pflicht. Am 1. und 2. April spielen die besten vier Mannschaften des BVP-Pokals im „Final Four“ den Sieger aus. Am Samstag, 1. April, trifft die VTZ im Halbfinale auf die SG Ludwigshafen/Frankenthal. Gegen die SG, die im vergangenen Jahr von der Landesliga in die Bezirksliga abgestiegen war und dort aktuell auf Tabellenplatz zwei rangiert, erwartet Chnapkova ein ausgeglicheneres Duell. Das ändert jedoch nichts am hohen Anspruch der Rosenstädter: „Wenn wir schon hinfahren, wollen wir natürlich auch gewinnen“, sagt Chnapkova. Wo genau die Mannschaft dann hinfahren muss, ist allerdings noch nicht klar, denn der Austragungsort des Turniers steht bislang noch nicht fest – genauso wenig wie die anderen beiden Halbfinalisten. Die werden Anfang März in den Duellen zwischen Kirchheimbolanden und der SG Speyer/Schifferstadt sowie dem 1. FC Kaiserslautern II und Rockenhausen ermittelt.

Der Pfalzpokal ist für die Zweibrücker aber ohnehin erstmal Zukunftsmusik. Jetzt heißt es, sich auf das Top-Duell gegen Rockenhausen vorzubereiten. Wie Chnapkova verrät, haben die Vorbereitungen auf das Gigantenduell in dieser Woche schon begonnen. Gleichzeitig warnt sie aber davor, den kommenden Gegner Bad Kreuznach zu unterschätzen. Von dem deutlichen 107:57-Sieg in der Hinrunde dürfe sich ihr Team nicht täuschen lassen. „Die waren gegen uns nicht komplett, da hat der ein oder andere Amerikaner gefehlt“, erklärt die Slowakin und warnt vor der Heimstärke des VfL. Die dürfte ohnehin kein Geheimnis mehr sein, nachdem Bad Kreuznach im Januar zu Hause Spitzenreiter Rockenhausen bezwungen hatte.

Aber auch der Ligaprimus hat am Samstag, vier Spieltage vor Schluss, eine schwere Aufgabe vor der Brust. Die Fastbreakers empfangen den Dritten Kirchheimbolanden, der diese Partie unbedingt gewinnen muss, um die kleine Hoffnung am Leben zu halten, doch noch einmal ein Wörtchen im Titelrennen mitreden zu können.