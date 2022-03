Kanusport : Kompletter Medaillensatz für Britta Jung

Waldkirch/Zweibrücken Die 13 Jahre alte Kanutin von den WSF Zweibrücken geht beim Saisonauftakt im Schwarzwald in allen Disziplinen an den Start – und räumt zwei Mal Gold, zwei Mal Silber und einmal Bronze ab.

Am vergangenen Wochenende begann die Wettkampfsaison im Kanuslalom im nahe bei Freiburg gelegenen Waldkirch im Südschwarzwald. Aufgrund der fehlenden Niederschläge wurde der Wettkampf dieses Mal nach langer Zeit erstmals wieder im Flachwasserbereich der Kanustrecke an der Elz durchgeführt.

Rund 120 Kanuten aus Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und aus der Schweiz waren zu dem Wettkampf angereist. Zu ihnen gehörte auch Britta Jung von den Wassersportfreunden (WSF) Zweibrücken. Die 13-Jährige ging in allen Disziplinen (Kajak, Einer-Canadier, Zweier-Canadier) an den Start. In dieser Saison startet die Höheischweilerin erstmals in der Altersklasse A der 13-14-Jährigen. Im Kajak belegte Jung in einem sehr starken Teilnehmerfeld nach zwei souveränen Läufen einen guten dritten Platz. Im Einer-Candier wurde die 13-Jährige sogar Zweite. Und im Zweier-Canadier, bei dem auch gemischte Teams erlaubt sind, gelang Jung mit dem gleichaltrigen Jan Zinner vom KSV Bad Kreuznach der ganz große Wurf: Das Duo setzte sich gegen die komplette Konkurrenz durch und landete auf dem ersten Platz.