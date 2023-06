Boxen Erst Autounfall, dann Blitz-K.o

Nach diesem Kampf steht Gashi im weltweiten WBC-Ranking im Bridgerweight in den Top-Fünf. „Ich habe ihn kalt erwischt“, sagte der Boxer nach dem schnellen Knock-Out. „Für die Zuschauer tut es mir leid. Ich hätte ihnen gerne mehr von meinem Boxen gezeigt. Hinter mir liegen harte Monate der Vorbereitung. Ich bin sehr gut drauf“, freute sich Gashi. Im September will er nun um Platz eins im Bridgerweight boxen. „Mein Ziel ist die Weltmeisterschaft!“, sagt Gashi. Voraussichtlicher Gegner im September wird Mo Abdallah sein. Gegen den sollte er eigentlich am Samstag in Hessen kämpfen. Weil die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen gegen den Kampf Bedenken anmeldeten, kam das Duell aber nicht zustande (wir berichteten).