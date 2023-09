Boxen Gashi knockt Gegner blitzschnell aus

„Meine körperliche und mentale Verfassung ist top. Jetzt gilt mein ganzer Fokus dem WBC-Weltmeistertitelkampf im Bridgerweight.“ Dazu wartet in Johannesburg (Südafrika) am Samstag 25. November, der Südafrikaner Kevin Lerena (31), mit dem Kampfnamen „ The KO Kid“, auf Gashi. Der 1,85 Meter große Profi hat ebenfalls eine Top-Bilanz: 31 Kämpfe, 29 Siege, davon 14 durch Knock-Out.