Zweibrücker Boxprofi muss noch Gewicht verlieren Gashi muss bis zum WM-Kampf noch leiden

Viel Wasser trinken, Eiweiß und Fett essen, wenig Kohlenhydrate, keine Cola trinken, keine Süßigkeiten naschen. So sieht in dieser Woche der Ernährungsplan von Senad Gashi aus. Dazu heißt es für den Profiboxer aus Zweibrücken vor seinem Kampf am Samstagabend um den WBF-Weltmeistertitel im Bridgerweight (101,605 Kilo) gegen Profiboxer Reinaldo Gonzalez (41) aus Venezuela im Training ordentlich schwitzen. Denn, bis zum offiziellen Wiegen am Freitagmittag muss der 34-Jährige noch rund sieben Kilo an Gewicht verlieren.