Boxen : Senad Gashi bezwingt bislang unbesiegten Box-Riesen

Zweibrücken/Hamburg Der Zweibrücker schlägt das Schwergewicht Dominic Vial durch Knockout in Runde drei.

Zwar ging der bis dato in sechs Kämpfen ungeschlagene Domininic Vial schon in Runde zwei nach einem Kopf-Treffer zu Boden, doch der Internationale Deutsche Meister im Schwergewicht aus Nettetal rappelte sich nochmal auf. Gerademal 30 Sekunden war die dritte Runde dann aber erst alt, als erneut eine harte Rechte von Gashi seinen Gegner am Kopf traf – Knockout. Und damit der 21. Sieg für Senad Gashi, die er allesamt durch K.o. erzielte. Und das bei drei Niederlagen. Eine stolze Bilanz.

Nach seiner Bizeps-Operation am linken Arm im Oktober sowie der über zweimonatigen Vorbereitung auf den Kampf in Dubai präsentierte sich Gashi am Samstag in Top-Form. „Ich will in die Weltspitze“, betonte er selbstbewusst. Noch im Ring forderte er den ehemaligen WBO-Weltmeister im Cruisergewicht, Marco Huck (37), heraus. „Das wäre ein geiler Kampf. Ich bin gespannt, ob er die Herausforderung annehmen wird“, sagte der Zweibrücker, der in dieser Woche für ein paar Tage bei seiner Familie in der pfälzischen Heimat verbringen wird.