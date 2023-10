Zweibrücker Boxprofi fiebert großem Kampf entgegen Gashi schwitzt im Urlaubsparadies für den WBC-Weltmeistertitel

In dem vierwöchigen Trainingslager möchte der Profiboxer hart und diszipliniert arbeiten, bevor es am Samstag, 25. November, zum Duell um den WBC-Weltmeistergürtel gegen den Südafrikaner Kevin Lerena (31) in den Ring geht. „Ich bin in Topform und will in Topform bleiben, um den Gürtel nach Zweibrücken zu holen“, sagt Gashi vor dem Abflug nach Thailand. Dort muss er mächtig Schwitzen in seinen Trainingseinheiten. Denn er will Lerena – „The KO Kid“ – optimal vorbereitet entgegentreten. Ausgetragen wird der Fight im Emperors Palace in Johannesburg/Südafrika. Gekämpft wird um den WBC-WM-Titel im Bridgerweight (bis 101,6 Kilogramm), einer Gewichtsklasse zwischen Cruiser- und Schwergewicht.