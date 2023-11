Boxen Gashi wird großen Kampftag „völlig ruhig“ angehen

Nach einem leichten Boxtraining am Freitagvormittag erzählt Gashi, was in seiner direkten Vorbereitung noch ansteht. Bevor der 33-Jährige am Samstag in der Emperors Palace Arena in Kempton Park endlich gegen „The KO Kid“ Lerena in den Ring steigen darf. Nach den letzten Einheiten, den Medienterminen, dem Wiegen am Freitag, einem Treffen mit dem früheren Schwergewichts-Boxweltmeister Lennox Lewis richte sich der Fokus nun voll und ganz auf den Fight.