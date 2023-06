Boxen Senad Gashi verzichtet auf den Titel

Nach dem Sieg des Zweibrückers in Hamburg lief das Netz heiß, auch mit vielen Pöbeleien. Auf der einen Seite gab es Glückwünsche für Gashi, auf der anderen viel Spott und Häme für Gashis Gegner, der völlig lustlos wirkte. „Natürlich habe ich mich über meinen Sieg gefreut, aber mein Gegner, der vor unserem Kampf immerhin 13 Siege, darunter neun durch Knock-Out, feiern konnte, war irgendwie nicht präsent. Er hat einfach aufgehört zu boxen“, sagt Gashi und fügt an: „Es war ein Scheiß-Kampf, das muss ich so drastisch formulieren. So wollte ich nicht gewinnen. Ich will mich nicht für einen Sieg schämen müssen. So eine Titelvergabe wird auch dem weltgrößten Boxverband World Boxing Council (WBC) nicht gerecht und ich habe großen Respekt vor diesem Verband.“