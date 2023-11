Boxen Gashi fühlt sich gut vorbereitet auf seine große Mission

In seinem Gym in Zweibrücken wird der Profiboxer in den kommenden Tagen noch zahlreiche Sparrings absolvieren sowie an Technik und Taktik arbeiten. Bevor er dann zusammen mit seinen Trainern am 19. November von Frankfurt nach Johannesburg fliegen wird, steht auch noch viel Regeneration auf dem Programm. „Aber einen Tag lang gar nichts tun und nur auf der faulen Haut liegen, das kann ich gar nicht. Trainieren werde ich immer, ebenso auf meine Ernährung achten", betont Senad Gashi.