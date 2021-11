Fußball-Saarlandliga : SVB-Erfolgsserie reißt in Köllerbach

Fußball-Saarlandliga: Bliesmengen verliert, Homburg II schlägt Dillingen deutlich.

VfB Dillingen - FC Homburg II 0:3 (0:2) Mit einem 3:0-Auswärtserfolg beim VfB Dillingen ist die die U23 des FC Homburg von ihrer Partie am Samstag in der Fußball-Saarlandliga zurückgekehrt. Die Begegnung begann optimal für die Grün-Weißen. Nicht einmal eine Minute war gespielt, als Dominik Kaiser nach Hereingabe von Corvin Ayers mit dem Kopf zum 1:0 für die Gäste traf. Danach hatten die Homburger gute Möglichkeiten, den Vorsprung früh auszubauen. Doch zunächst strichen Schüsse von Jonas Ercan und Ayers knapp am Dillinger Torgehäuse vorbei. Dann rettete VfB-Torhüter Julian Wamsbach gegen Ercan. In der 28. Minute hatte der FCH II dann bei einem Pfostenschuss der Gastgeber aber auch ein Mal Glück.

SF Köllerbach - SV Bliesmengen-Bolchen 2:1 (0:0). Nach sechs Spielen ohne Niederlage ist die Bliesmenger Erfolgsserie am Freitag in Köllerbach gerissen. In einer kampfbetonten Begegnung, die durch viele kleine Fouls geprägt war, passierte im ersten chancenarmen Durchgang wenig. Den hochmotivierten Hausherren gelang dann aber der bessere Start die zweite Hälfte. Bliesmengen fand nicht ins Spiel, auch weil die Hausherren keinen Spielfluss zuließen. Nach einem Abpraller vor dem SVB- Tor sorgte Ognyan Mitkov (50.) für die Köllerbacher Führung. Die Gäste wurden danach aktiver. Nach einem Freistoß, den die Köllerbacher Abwehr nicht entscheidend klären konnte, sorgte Maximilian Escher (57.) mit einem Flachschuss für das 1:1. Es bereits Eschers neunter Saisontreffer. Doch die Gastgeber ließen sich dadurch nicht beeindrucken. Nur sechs Minuten später köpfte Manassé Ndombele die Sportfreunde wieder in Front. Auch dass dem Köllerbacher Erik Schmidt (70.) die Gelb-Rote Karte nach wiederholtem Foulspiel gezeigt wurde, brachte keinen Umschwung mehr. Bliesmengen fehlte bei nasskaltem und nebligem Wetter die Durchschlagskraft. Matthias Munz hatte in der Schlussphase zwar noch den Ausgleich auf dem Fuß, doch er konnte die Chance nicht nutzen.