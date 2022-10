Fußball-Saarlandliga : Bliesmengen gibt die Führung gleich wieder ab

Der Fußball-Saarlandligist unterliegt Ottweiler-Steinbach mit 1:4. Auch Ballweiler-Wecklingen und Homburg II verlieren.

FSG Ottweiler/Steinbach - SV Bliesmengen/Bolchen 4:1 (3:1). Der SV Bliesmengen/Bolchen ist die Tabellenführung in der Fußball-Saarlandliga nach nur einem Spieltag wieder los. Der SV verlor sein Auswärtsspiel bei der FSG Ottweiler/Steinbach nach einer insbesondere im ersten Durchgang schwachen Leistung mit 1:4. Schon nach vier Minuten landeten die Hausherren in Person von Dennis Becker den ersten Schlag und legten nach etwas mehr als einer halben Stunde den zweiten Treffer durch Lukas Latsch nach (31.). Als Becker eine Minute später auf 3:0 stellte, sah es zappenduster für die Gäste aus. Als Jordan Steiner kurz vor der Pause mit einem verwandelten Foulelfmeter auf 1:3 verkürzte (42.), keimte noch einmal Hoffnung bei Mengen auf.

Der SVB drängte im zweiten Abschnitt auf den Anschluss. Doch vorne wollte der Treffer nicht fallen – und hinten musste Bliesmengen in der 72. Minute den vierten Gegentreffer durch Dustin Lill schlucken. Die Partie war entschieden. Der SVB ist nun Zweiter, doch nur das schwächere Torverhältnis trennt die Mannschaft von Trainer Patrick Vitt vom neuen Spitzenreiter Spvgg. Quierschied.

VfL Primstal - DJK Ballweiler-Wecklingen 2:1 (1:0) Die DJK Ballweiler-Wecklingen grüßte in der Saarlandliga in der Tabelle lange von ganz oben. Nach dem nunmehr fünften Spiel ohne Sieg (ein Punkt) fiel die DJK auf Rang sieben zurück. Beim VfL Primstal geriet Aufsteiger Ballweiler nach 23 Minuten durch einen Treffer von VfL-Spieler Pascal Limke ins Hintertreffen. Fabio Lanfranco erhöhte in der 63. Minute auf 2:0. Die DJK war um den Anschlusstreffer bemüht. Dieser fiel dann auch durch Noureddine El Khadem – kam aber zu spät (90.). Es blieb beim 2:1 für die Gastgeber.