Fußball-Saarlandliga : Bliesmengen will direkt wieder in die Erfolgsspur

Foto: Stefan Holzhauser

Bliesmengen-Bolchen Nach sieben Spielen ohne Niederlage hatte es den Fußball-Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen am Freitag letzter Woche erwischt. Gegen die SF Köllerbach unterlag der SVB mit 1:2. „Der Gegner war gieriger, wir sind nicht so in die Zweikämpfe gekommen und haben uns kaum Chancen herausgearbeitet.

Auch die 20-minütige Überzahl nach dem Platzverweis gegen Köllerbach haben wir nicht gut ausgenutzt“, blickt SV-Trainer Patrick Vitt zurück.

Spielerisch sei seine Mannschaft aber wieder einmal nicht schlechter gewesen als der Gegner, sodass er trotz der jüngsten Niederlage mit einem gutem Gefühl zum Auswärtsspiel am Samstag um 14.30 Uhr zum SC Halberg Brebach reist.