Fußball-Saarlandliga : SVB will seine Erfolgsgeschichte fortschreiben

Philipp König (rot) und sein SV Bliesmengen-Bolchen treten am Freitag in Brebach an. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Bliesmengen-Bolchen Fußball-Saarlandligist Bliesmengen-Bolchen tritt nach starkem Saisonstart am Freitagabend bei Halberg-Brebach an.

Vor dem Hintergrund seiner personellen Misere hat der SV Bliesmengen-Bolchen einen Traumstart in die neue Saison der Fußball-Saarlandliga hingelegt. Nach drei Spieltagen belegen die Menger noch ungeschlagen mit sieben Punkten den vierten Platz. Am vergangenen Spieltag bezwang die Mannschaft von Trainer Patrick Vitt nach einer schwierigen ersten Hälfte auch den bei mehreren Trainern als Geheimfavorit gehandelten FV Schwalbach klar mit 3:0. Zu Saisonbeginn plagten Bliesmengen so viele Ausfälle, dass Vitt, der im Oktober 40 Jahre alt wird, sich im Auftaktspiel gegen Homburg II (2:1) selbst einwechselte. Trotzdem kam der SVB richtig gut aus den Startlöchern.

„Wir sind mit dem Saisonstart hochzufrieden – und das nach einer durchwachsenen Vorbereitung“, sagt SVB-Teammanager Mark Braun. Schon am Freitagabend um 19 Uhr soll die Bliesmenger Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden. Dann tritt der SVB auswärts beim Tabellen-15., dem SC Halberg Brebach, an. Der SC startete zwar mit einem überraschenden Auswärtssieg (2:1 bei Saar 05 Saarbrücken) in die Saison. Doch im ersten Heimspiel gegen den SV Hasborn kam Halberg mit 0:5 unter die Räder. Auch beim FV Eppelborn war für den SC nichts holen (1:3).

Braun warnt aber davor, die Brebacher an den jüngsten Misserfolgen zu messen. Er erwartet eine „gestandene Saarlandligamannschaft, die erhebliche Gegenwehr“ leisten wird, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Bei den Bliesmengern wird Marvin Schneider nach seinem Kurzurlaub wieder zur Verfügung stehen. Dafür hat sich aber nun Marius Bauer in den Urlaub verabschiedet. Der Einsatz von Stürmer Matthias Munz steht noch auf der Kippe. Nico Offermanns konnte sich bei seinem Kurzeinsatz gegen Schwalbach wieder Spielpraxis holen.