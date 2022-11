Fußball-Saarlandpokal : Mengen möchte wieder unter die letzten Acht

Bliesmengen-Bolchen Die Fußballer des SV Bliesmengen-Bolchen treten an diesem Mittwoch im Saarlandpokal-Achtelfinale beim VfB Theley an.

Bliesmengen-Bolchen reise mit Respekt Richtung Schaumbergstadion, versichert SVB-Teammanager Mark Braun. Man kenne den großen Rasenplatz des VfB noch von den zahlreichen Duellen in der Verbandsliga. Ein Blick in die Statistik zeigt aber, dass die Menger dort meist die Nase vorn hatten. In der Aufstiegssaison 2019/20 gelang Bliesmengen in Theley ein 3:0-Erfolg. Seit 2013 gewann der SVB sieben von neun Partien, ging nur einmal als Verlierer vom Feld. Trotzdem ist der Respekt angebracht. Theley bezwang in der letzten Pokalrunde den SV Hasborn mit 4:3. Der spielt wie Bliesmengen in der Saarlandliga. In der Verbandsliga belegt Theley den achten Platz und verlor seine letztes Spiel knapp gegen Tabellenführer Merchweiler (1:2).