Fußball-Saarlandliga Unter Patrick Vitt läuft’s wieder in Bliesmengen

Nach dem Schlusspfiff herrschten Jubel und Ausgelassenheit. Die Erleichterung beim Fußball-Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen schien nach dem klaren 3:0-Heimsieg am vergangenen Spieltag gegen den SV Hasborn beinahe mit den Händen greifbar. Mit dem ersten Heimsieg 2024 – und das gegen eines der Top-Teams der Liga – kletterte der SVB auf Nichtabstiegsplatz 15. Ein Ruhekissen sind die drei Zähler Vorsprung auf Rang 16 fünf Spieltage vor Saisonende natürlich nicht. Die Mandelbachtaler müssen unter Trainer Patrick Vitt in den kommenden Wochen zwingend weiter punkten – zumal am letzten Spieltag das Duell bei Spitzenreiter FV Eppelborn auf dem Programm steht. Was Team-Manager Mark Braun optimistisch stimmt: „In den letzten Wochen ging die Leistungskurve stetig nach oben.“ In den fünf Partien unter Vitts Regie – der 41-Jährige hatte das Traineramt beim SVB vor der Runde eigentlich niedergelegt, sprang nach der Trennung von Martin Peter aber wieder in die Bresche – sammelte Mengen zehn Punkte. Mitgeholfen haben dabei auch die Offensivspieler Alexio Brauer und Philipp König, die wegen einer Sperre (Brauer), beziehungsweise einer Schultereckgelenkssprengung (König) monatelang gefehlt hatten.