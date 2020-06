Fußball-Saarlandliga : Bliesmengen feiert den „größten Erfolg der Vereinsgeschichte“

Bliesmengen-Bolchen Der SV Bliesmengen-Bolchen steigt in die höchste saarländische Fußball-Spielklasse auf – und freut sich jetzt auf die Duelle mit dem „großen Nachbarn“.

Als das Ergebnis des virtuellen Verbandstages des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) feststand, knallten im Sportheim am Burgweg die Sektkorken. „Das ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte“, jubelte Stefan Ruppert, der Spielausschuss-Vorsitzende des SV Bliesmengen-Bolchen, als feststand, dass der SVB zum Meister der Verbandsliga Nordost – und damit auch zum Aufsteiger in die Saarlandliga erklärt wurde.