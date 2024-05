Fußball-Saarlandliga Das Menger Schicksal entscheidet sich am letzten Spieltag

Das Schicksal des SV Bliesmengen-Bolchen entscheidet sich am letzten Spieltag der Fußball-Saarlandliga. Gewinnt der SVB am Sonntag um 15 Uhr beim Spitzenreiter FV Eppelborn und die SG Mettlach-Merzig kommt nicht über ein Remis gegen den SV Merchweiler hinaus, klettern die „Menger“ auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz. Spielt der SVB aber seinerseits nur Unentschieden, kann er noch von der SG Marpingen-Urexweiler, die in Hasborn antritt, auf einen direkten Abstiegsplatz gestoßen werden. Halten die Menger den aktuellen drittletzten Rang, müssen sie hoffen, dass der Vizemeister der Spielklasse über die Relegation aufsteigt.