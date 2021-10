Fußball-Saarlandliga : Schulz schockt den SVB in der Nachspielzeit

Fußball-Saarlandliga: Bliesmengen-Bolchen trennt sich von Primstal nach spätem Gegentor Remis. Homburg II verliert erneut.

SV Bliesmengen-Bolchen – VfL Primstal 2:2 (1:1). Einmal nicht aufgepasst und schon war es passiert! In der Nachspielzeit (93. Minute) gelang Niklas Schulz nach einem Einwurf noch der späte Ausgleich für den VfL Primstal beim SV Bliesmengen-Bolchen. Die Gäste belohnten sich damit für ihre couragierte Vorstellung. Auch die Hausherren zeigten vor einer stattlichen Zuschauerkulisse eine gute Leistung, liefen zunächst aber einem Rückstand hinterher. Primstals Carl-Ferdinand da Silva (8.) verwandelte einen Handelfmeter sicher. Bliesmengen zeigte sich aber überhaupt nicht geschockt, kombinierte vor heimischer Kulisse flott nach vorne – und Mathias Munz (26.) glich mit seinem vierten Saisontreffer aus. Dann hatte der SVB aber Glück. Primstal bekam noch einen weiteren Strafstoß zugesprochen. Doch diesmal zeigte da Silva Nerven (28.) – und jagte die Lederkugel über das Gehäuse von Marco Curcio. Bis zum Halbzeitpfiff sahen die Zuschauer dann ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften auf den zweiten Treffer drangen. Nach dem Wechsel änderte sich wenig, beide Mannschaften spielten in einer guten Partie erfrischenden Fußball. Luca Bauer (67.) besorgte die zwischenzeitliche Führung der Gastgeber, die noch weitere Möglichkeiten besaßen. Als bis in die Nachspielzeit keine Tore mehr fielen, schien alles für einen Heimsieg angerichtet. Doch dann schockte Schulz den SV Bliesmengen-Bolchen in der Nachspielzeit.