Fußball-Saarlandliga : Mengen ist plötzlich Tabellenführer

Fußball-Saarlandliga: Bliesmengen-Bolchen schlägt Primstal trotz Unterzahl und ist nun Spitzenreiter. DJK Ballweiler-Wecklingen und FC Homburg II verlieren.

DJK Ballweiler-Wecklingen – TuS Herrensohr 1:4 (0:2). Aufsteiger Ballweiler-Wecklingen ließ im Heimspiel gegen den TuS Herrensohr vor allem im ersten Abschnitt den Biss vermissen. DerTuS spielte aus einer kompakten Deckung und ging durch Valentin Solovej nach zehn Minuten in Führung. Der TuS-Stürmer fing eine zu kurze Rückgabe ab und schob die Kugel ins leere Tor. Herrensohrs Dominik Schokies erhöhte nach einer Flanke auf 2:0 (35.). Ballweilers Lars André Kaula vergab danach eine klare Chance zum Anschlusstreffer – der fiel dann zehn Minuten nach dem Wechsel aber trotzdem. Mirco Schwalbach war im Strafraum in Szene gesetzt worden (55.). Danach drängte die DJK auf den Ausgleich, wurde aber eiskalt ausgekontert. Solovej (87.) und Jodi Daoud (90.+3) trafen zum Endstand.

SV Bliesmengen-Bolchen – VfL Primstal 4:3 (3:1) Der SV Bliesmengen-Bolchen wurde im Heimspiel gegen den VfL Primstal zunächst kalt erwischt. Schon in der zweiten Minute brachte Philipp Zimmer den VfL in Führung. Das war aber auch der Weckruf für die Gastgeber. Kapitän Paolo Valentini (11.), Luca Bauer (12.) und Philipp König (19.) drehten die Partie binnen weniger Minuten. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie immer zerfahrener. Aus abseitsverdächtiger Position gelang Jonas Caryot (57.) der Anschlusstreffer. SVB-Spieler Marvin Schneider zog rund zehn Minuten später im eigenen Strafraum die Notbremse und sah Rot. Den fälligen Freistoß setzte Steffen Haupenthal (68.) zum Ausgleich in die Maschen. Das letzte Wort gehörte zwar Primstal – aber das zur Freude der Bliesmenger! In der 82. Minute bugsierte VfL-Spieler Leon Theobald eine scharfe Flanke zum Endstand ins eigene Tor. Der SVB feierte nicht nur den vierten Sieg in Folge, sondern übernahm sogar die Tabellenführung.