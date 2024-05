Fußball-Saarlandliga Bliesmengen-Bolchen zum Siegen verdammt

Verabschiedet werden am Freitag neben Sellentin auch jene Spieler, die es zu anderen Vereinen zieht: Tim Klotsch wechselt zu Landesligist SG Erbach. Frederic Ehrmann und Jan Reiplinger schließen sich Ligarivale Saar 05 Saarbrücken an. Florian Steinhauer wechselt zum pfälzischen Landesligisten TSC Zweibrücken. Schmieden verstärkt Liga-Rivale Borussia Neunkirchen. Und Torhüter Mirko Vogel geht zum SV Bliesmengen-Bolchen, der in der Saarlandliga um den Ligaverbleib kämpft. Demgegenüber stehen sechs Neuzugänge fest: Torwart Philip Luck kommt vom FC Palatia Limbach. Auch Jannis Gabler (FV Eppelborn), Marc Neu (FC Homburg II), die Brüder Hendrik Simon (SF Köllerbach) und Philipp Simon (Saar 05) sowie Maurice Schnell (FK Pirmasens) schließen sich den Lila-Weißen an. Mit weiteren möglichen Neuzugängen stehe der FSV in Verhandlungen, sagt Frank.