Fußball-Saarlandliga : Bliesmengen gewinnt „Kerwe-Spiel“

Bliesmengen Fußball-Saarlandliga: SVB fügt dem FC Homburg II die erste Saisonniederlage zu.

Fußball-Saarlandligist SV Bliesmengen-Bolchen hat bei seinem „Kerwespiel“ einen verdienten Sieg gelandet. Vor rund 450 Zuschauern bezwang der SVB den FC Homburg II mit 3:2 (2:1) – und brachte dem FCH damit die erste Saisonniederlage bei. Den besseren Start erwischten am Samstag aber die Gäste. Dominik Kaiser brachte Homburg mit der ersten Chance der Grün-Weißen gleich in Führung (14. Minute). Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Sechs Minuten später traf Luca Bauer zum Ausgleich. Danach hatten die Gastgeber die besseren Chancen, auch wenn die junge, agile Gäste-Elf von Trainer Rizgar Daoud gefährlich blieb. Nach einem Eckball stand Maximilian Escher (42.) goldrichtig und brachte die Hausherren wieder mit 2:1 in Führung. Mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen. Dort forderte SV-Trainer Patrick Vitt, im zweiten Durchgang mit der gleichen Intensität und Konzentration zu Werke zu gehen – doch kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, zappelte der Ball auch schon im Netz der Hausherren. Der spielende Homburger Co-Trainer Ricky Pinheiro hatte per Kopf getroffen. Danach plätscherte die Partie vor sich hin, bevor sich in der 80. Minute die für FCH-Coach Daoud spielentscheidende Szene ereignete. Sein Kapitän Michael Müller sah Gelb-Rot. Dem zur Halbzeit eingewechselten Mathias Munz gelang vier Minuten vor Schluss mit einem Lupfer über FCH-Keeper Niklas Knichel dann der Siegtreffer. Einen Pfeil hatte Homburg noch im Köcher. Doch der Innenpfosten verhinderte, dass die Partie Remis endete.