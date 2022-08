Fußball-Saarlandpokal Ostsaarkreis : Blieskastel springt dem Pokalaus von der Schippe

Kantersieg für den Favoriten: Die Lappentascher mit Moutlou Moutous (links) hatten in ihrem Pokalspiel gegen den Landesligisten aus Reiskirchen mit Fahri Aksahin (rechts) keine Chance. Foto: Markus Hagen

Die zweite Runde im Saarlandpokal im Ostsaarkreis hat am Mittwoch nur zwei Überraschungen zu Tage gefördert. Zwei Bezirksligisten schossen höherklassige Teams aus dem Pokal. Die Saarlandligisten aus dem Ostsaarkreis behielten jedoch ihre weiße Weste, denn ihre Gegner traten erst gar nicht an.

SV Kirrberg – SC Blieskastel/Lautzkirchen 1:2 (1:1) Am Ende reichte es für den tapfer kämpfenden Fußball-Landesligisten aus Kirrberg nicht ganz für die großen Pokalüberraschung gegen den Verbandsligisten SC Blieskastel/Lautzkirchen. Die favorisierten Gäste wurden nach drei Minuten überrascht. Philipp Sutter brachte die Kirrberg mit 1:0 in Führung. Blieskastel/Lautzkirchen tat sich in der Folge schwer, konnte aber noch vor dem Seitenwechsel durch einen Treffer von Luca Witti (40.) zum 1:1 ausgleichen. Die Partie blieb danach lange offen, ehe Sascha Götz in der 79. Minute für den SC Blieskastel/Lautzkirchen den 2:1-Siegtreffer markierte und den Verbandsligisten in die nächste Runde schoss.

SG Bexbach – SV Rohrbach 0:6 (0:2) Ohne Chance war das A-Kreisligateam der SG Bexbach gegen den höher spielenden Verbandsligisten aus Rohrbach. Dieser hatte bereits zur Halbzeit mit einer 2:0-Führung durch Tore von Sven Müller (30.) und Nico Klein (40.) für die Vorentscheidung gesorgt. Leon Maurice Decon erhöhte mit einem Doppelpack in der 50. und 52. Minute auf 4:0 für die Gäste. Sven Müller besorgte in der 68. Minute das 5:0 und Til Schumacher makierte in der 80. Minute den 6:0-Endstand für den klar überlegenen SV Rohrbach.

TuS Lappentascherhof - SV Reiskirchen 0:8 (0:4) Klare Angelegenheit für den Landesligisten aus Reiskirchen. Der SV ging schon nach 10 Minuten durch Ahmad Zeini in Führung. Das A-Kreisligateam aus Lappentascherhof kam kaum vor das Tor der Reiskircher, die über die gesamte Spielzeit das Spielgeschehen dominierten und einen auch in der Höhe verdienten Sieg einfuhren. Vor der Pause legte der Landesligist durch Fabian Beringer (23/32.) und Zeini (40.) zum 4:0-Halbzeit-Stand nach. Nach der Pause ging es weiter munter auf das Tor der Gastgeber. Moussa Al Masalma (69.), Jan Weinmann (70.) und Serhat Yilmaz (76.) schenkten den Gastgeber weitere Treffer ein. Kurz vor Schluss erzielte dann Wissam Alyousef den Treffer zum 0:8 (89.) und besiegelte damit den Kantersieg der Gäste.

SV Bexbach - SF Walsheim 1:5 (0:2) Eine enttäuschende Leistung zeigte der A-Ligist SV Bexbach auf eigenen Platz gegen die Gäste aus dem Bliestal, deren Sieg auch in der Höhe verdient war. Luca Dorda brachte bereits nach vier Minuten Walsheim in Führung. Die Sportfreunde bestimmte die Partie und erhöhten durch Kennet Weiss (44.) auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Luka Becker (60.) war das Pokalmatch entschieden. Andreas Klassen (66.) erhöhte auf 4:0. Als Walsheim wegen einer Zeitstrafe in Unterzahl spielte, nutzte Bexbach dies durch einen Treffer von Konstantin Glück (85.) zum 1:4 aus. Martin Fischer erzielte in der 90. Minute den Treffer zum 5:1 für Walsheim.

Spielvereinigung Einöd/Ingweiler - SV Furpach 2:3 (1:0) Nur knapp scheiterte Landesligist Spielvereinigung Einöd an einer Pokalsensation gegen den Tabellenvierten der Verbandsliga Nord-Ost SV Furpach. Mit dem Pausenpfiff gelang dem Gastgeber aus Einöd durch Jonas Hoffmann die Führung. Dann drehte Furpach jedoch auf und die Partie. Zunächst glich Benedikt Baltes (47.) per Foulelfmeter aus. Johannes Lappel köpfte in der 68. Minute zum 2:1 für Furpach ein. Einöd gab sich aber noch nicht geschlagen. Timo Richberg glich in der 75. Minute zum 2:2 aus. Die Partie war mehr als offen, ehe Jens Hartz in der 83. Minute für den SV Furpach zum 3:2-Siegtreffer einköpfen konnte.

SG Bliesgau – Viktoria St. Ingbert 1:4 (1:0) Die Gäste begannen druckvoll, trafen in der Anfangsphase zweimal die Latte. Doch die SG konterte, ging durch Philipp Bodenstein (18.) in Führung. Die Gastgeber waren danach die bessere Elf. Doch Adrian Schmid (53./55.), bester Spieler auf dem Platz, drehte mit seinen beiden Toren kurz nach der Halbzeit das Spiel. Die Hausherren versuchten wieder ins Spiel zu kommen, doch Schmid (72.) legte einen dritten Treffer in der Schlussphase zur Vorentscheidung nach. Marius Thielen (88.) komplettierte zum Endstand.

SG Blickweiler-Breitfurt – Spvgg. Hangard 1:6 (1:1) In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Gastgeber durch Marvin Collmann (11.) in Führung. Nach einer halben Stunde glich Marvan Oskan aus. Hatte die SG im ersten Abschnitt auf eine gut gestaffelte Abwehr bauen können, wurde sie nach dem Wiederanpfiff binnen drei Minuten durch Eloy Michel Campos Alcántara (48.) und Luca Lauria (51.) zweimal überwunden. Die gegenüber dem letzten Ligaspiel stark veränderte Heimelf musste dem stärker werdenden Verbandligisten Tribut zollen. Armando Hasia (64.), Kevin Potrino (75.) und Fabio Lerner (80.) schossen den am Ende klaren Pokalsieg heraus.

FSG Parr-Altheim – FV Biesingen 6:2 (3:1) Mit einer schönen Einzelaktion brachte Marvin Ihl (20.) die FSG in Front, die jedoch bei Biesingens erster Offensivaktion durch ein Eigentor (28.) den Ausgleich hinnehmen mussten. Doch Marco Wolf (30.) gelang postwendend die neuerliche Führung, die Ihl (33.) ausbaute. Durch einen Platzverweis (45.+2) wurden die Hausherren dezimiert. Vom Anstoßpunkt an der Mittellinie, einem Schuss aus 50 Metern, sorgte Wolf (46.) für die Vorentscheidung. Zwar gelang Nico Bohr (61.) noch der Anschlusstreffer, doch Tony Krämer (84) und Christopher Leiner (90.+2) schlossen Konter erfolgreich zum Endstand ab.

Bei den Begegnungen DJK Münchwies – SV Bliesmengen-Bolchen, SV Höchen - DJK Ballweiler-Wecklingen trat jeweils die Heimmannschaft nicht an, sodass die Saarlandligisten kampflos in die dritte Runde einzogen.

Das Spiel SF Reinheim – SG Erbach fand nicht statt, da die Hausherren nicht mehr antreten durften. Sie hatten in der ersten Runde beim Sieg gegen Kohlhof einen Akteur eingesetzt, der noch nicht spielberechtigt war. Dadurch ziehen die Homburger Vorstädter kampflos in die nächste Runde ein und sind somit im Lostopf für die dritte Runde des Saarlandpokals.