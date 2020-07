SC Blieskastel-Lautzkirchen : „Keine Sahnesaison“ – und trotzdem Meister

Blieskastel Der SC Blieskastel-Lautzkirchen steigt trotz Stotterstart in die Runde in die saarländische Verbandsliga Nordost auf.

„Wir wollten die Meisterschaft zwar eigentlich sportlich schaffen, aber unglücklich sind wir so natürlich auch nicht“, sagt Marco Meyer, der seit der Saison 2018/19 mit seinem Zwillingsbruder Sascha den SC Blieskastel-Lautzkirchen trainiert. Mit seiner Aussage meint Meyer die Entscheidung des Verbandstags des Saarländischen Fußball-Verbandes, die Meisterschaft anhand der Quotientenregelung zu entscheiden. Durch diese hatte der Club von der Florianstraße die Nase mit 0,05 Punkten vor dem Zweitplatzierten SV Furpach. Damit ist der SC nicht nur Meister – sondern steigt auch in die Verbandsliga Nordost auf, nachdem erst 2015 die Landesliga erreicht worden war.

Es sei aber eigentlich „keine Sahnesaison“ gewesen. Vielmehr sei die Runde von Höhen und Tiefen geprägt gewesen, räumt der 39-jährige Marco Meyer ein. Doch habe sich sein Team nach einem Stotterstart in die Saison im Laufe der Vorrunde langsam wieder nach vorne gepirscht und am 17. Spieltag die Tabellenspitze erklommen. Herausragend sei dabei die Serie von elf Spielen ohne Niederlage (9 Siege, 2 Remis) ab dem 8. Spieltag gewesen.

Für die kommende Saison deuten sich aber größere personelle Veränderungen an. So werden Johannes Brengel, Pascal Linn und Christian Kempf den SC aus beruflichen Gründen verlassen. Martin Fischer hat als Spielertrainer beim bisherigen Ligakonkurrenten SF Walsheim angeheuert und Yannick Moschel wird sich dem SV Alschbach anschließen. Neu zur Mannschaft stößt dafür Tim Collet aus der A-Jugend des 1. FC Saarbrücken. Auch Carsten Lück, der in der jetzt beendeten Saison verletzungsbedingt nur wenig spielte und Steven Jann, der wegen seines Studiums nicht trainieren konnte und somit der ersten Mannschaft auch nicht zur Verfügung stand, können als „halbe Neuzugänge“ gelten. Abgesehen von einer Verstärkung in der Offensive müsse deshalb personell nicht nachjustiert werden, meint Meyer. Deshalb könne das „Abenteuer Verbandsliga“ unter den derzeitigen Vorzeichen angegangen werden.