Fußball-Verbandsliga Nordost Nullnummer kostet die Tabellenführung

FV Biesingen – SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf 6:1 (3:0) Aufsteiger FV Biesingen hat sich am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga Nordost den Frust von der Seele geschossen und das Kellerduell gegen Scheuern klar gewonnen. Dominik Schokies eröffnete den Torreigen in der 25. Minute, ehe Quzeem Obanigba nach einem Solo den zweiten Treffer nachlegte. Marcel Körper erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. SG-Spieler Clemens Baltes verkürzte in der 53. Minute zwar 1:3. Doch Biesingen war nicht zu stoppen: Körper schlug erneut zu (58.), Fatih Kök traf aus 16 Metern (76.) und Hendrik Bier machte mit einem Geschoss aus 30 Metern den Deckel drauf (83.). Am Ende stand ein Kantersieg, der Biesingen auf Platz 14 katapultiert. Der SV ist am Mittwoch spielfrei.