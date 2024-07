Leichtathletik „Ben ist richtig heiß – und er will attackieren“

Es ist also ein erlesenes Feld, in dem sich der Zweibrücker behaupten muss. Alexander Gakstädter ist trotzdem zuversichtlich. „Ich glaube fest daran, dass wir Ben am Samstag im Finale wiedersehen werden.“ Neben Kribelbauer vertritt in der Slowakei auch Daniel Riedner die deutschen Farben. Der Athlet des SC Potsdam war in Mönchengladbach hinter dem Zweibrücker deutscher U18-Vizemeister geworden. Nicht dabei ist hingegen ein Springer, der in diesem Jahr mit Blick auf die Höhe eigentlich die beste Leistung im deutschen U18-Bereich geschafft hat. Mario Mönninger vom TSV Gräfelfing (Bestleistung: 4,90 Meter) ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt und verpasst deshalb die Titelkämpfe.