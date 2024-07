Leichtathletik Bestleistung verpasst – aber zwei Ziele erreicht

(mire/red) Am Ende landete Ben Silas Kribelbauer auf Platz 13 der besten Nachwuchsstabhochspringer Europas. Ein stolzes Ergebnis. Und dennoch haderte der 16 Jahre alte Mörsbacher am Samstagabend, nachdem die Latte bei seinem letzten Versuch über 4,75 Meter bei der U18-Europameisterschaft in der Slowakei ein drittes Mal gerissen war. Ein wenig verkrampft sei er bei seinen letzten beiden Sprüngen über die 4,75 gewesen, sagte Kribelbauer dem Portal leichtathletik.de nach seinem Wettkampf.