Leichtathletik Kribelbauer im Finale der U18-EM

Aber was war das für eine enge Kiste im Dukla-Stadion. Kribelbauer übersprang bei den Titelkämpfen 4,60 Meter – elf andere junge Athleten flogen aber höher hinaus. Nur die zwölf besten durften ins Finale. Die Krux: Die 4,60 Meter hatten neben Kribelbauer noch viele andere Athleten geschafft. Doch hier kam dem Mörsbacher zugute, dass er sowohl die 4,20, als auch die 4,40 und die 4,60 Meter jeweils im ersten Versuch übersprungen hatte. Kribelbauer war einer von vier Athleten, die sich zuvor keinen Fehler geleistet hatten – und somit ebenfalls noch auf den Finalzug aufsprangen. Da dürfte es Kribelbauer auch verschmerzen können, dass er eine neue persönliche Bestleistung verpasst hatte. Bei den Süddeutschen Meisterschaften in Walldorf hatte er in diesem Jahr 4,70 Meter übersprungen. Am Donnerstag in Banska Bystrica scheiterte er – nachdem er zuvor durch den Wettkampf geflogen war – drei Mal an 4,75 Metern.