Fußball-Saarlandliga Bliesmengen feiert den ersten Heimsieg der Saison

Vor rund 250 Zuschauern in Jägersburg zeigten der FSV und Hasborn in der ersten Halbzeit viel Respekt und konzentrierten sich zunächst auf die Defensive. Nach 24 Minuten ging Hasborn aber durch einen direkt verwandelten 18-Meter-Freistoß von Christian Lensch in Führung. Nach der Pause wechselte Frank in der 55. Minute mit Sven Sellentin, Moritz Doll und André Fomitschow drei neue Spieler ein, die für viel frischen Wind sorgten. Dem Ausgleich durch Jan Reiplinger ging eine schöne Kombination über Daniel Dahl und Doll voraus (79.). Das 2:1 von Sellentin bereiteten Sven Schreiber und Reiplinger vor (84.). Dahl sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung. „Unser Sieg war verdient, aber es war ein hartes Stück Arbeit“, freute sich Jägersburgs sportlicher Leiter Marco Emich. Im Saarlandpokal empfangen die Jägersburger am Mittwoch, 25. Oktober, den Ligarivalen SV Saar 05 Saarbrücken.