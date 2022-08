Fußball-Verbandspokal Südwest : Battweiler will den VBZ ein Bein stellen

Battweiler/Zweibrücken In der zweiten Runde des Fußball-Verbandspokals empfängt Bezirksligist SV Battweiler am Mittwochabend Landesligist VB Zweibrücken zum Lokalduell. Für beide ist es das erste Saison-Pflichtspiel. Und beide erwarten trotz des Klassenunterschiedes eine enge, intensive und spannende Partie.

Derbyzeit an der Pfarrwiese! Wenn an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr Fußball-Bezirksligist SV Battweiler Landesligist VB Zweibrücken in der zweiten Runde des Verbandspokals empfängt, könnte es mit den Parkplätzen rund um den Battweiler Rasenplatz ein bisschen enger werden. „Ich glaube schon, dass einige Zuschauer kommen. Beim Anpfiff ist es zwar noch nicht dunkel. Trotzdem ist es ein Flutlichtspiel. Die beiden Mannschaften trennt nur eine Spielklasse. Und wir werden alles dafür geben, in die nächste Pokalrunde einzuziehen“, verspricht Fabian May. Er ist der spielende Co-Trainer des SV Battweiler und vertrat zuletzt Spielertrainer Daniel Lenhard, der sich Anfang der Woche noch im Urlaub befand – aber pünktlich zum Pokalduell wieder zurückkehren wird. Lenhard übernahm vor der Runde das Spielertrainer-Amt von Maximilian Buchholz, der dem SVB auf dem Rasen aber weiter zur Verfügung steht.

In der Bezirksliga Westpfalz, in der die Gelb-Schwarzen zu Hause sind, rollt zwar seit dem vergangenen Wochenende schon wieder der Ball. Battweiler war aber noch spielfrei. Somit ist die Pokalpartie gegen die Vereinigten Bewegungsspieler das erste Saison-Pflichtspiel für den SVB. Dass dieser durchaus die Waffen besitzt, auch einem Landesligisten wehzutun, deutete er bei der Generalprobe am vergangenen Donnerstag an. Sein Testspiel beim SV Hinterweidenthal gewann Battweiler mit 3:2. Steven Veit (2) und Joshua Jost erzielten die Treffer für den SVB. Trotzdem spricht May von einer „insgesamt eher durchwachsenen Vorbereitung mit wechselhaften Ergebnissen“. Was ihn aber positiv stimmt: „Wenn nicht noch kurzfristig etwas dazwischen kommt, können wir im Pokal in Bestbesetzung antreten.“ Möglich macht es die späte Anstoßzeit. Zwei Battweiler Akteure, die am Mittwoch lange arbeiten müssen, schaffen es bis 19.30 Uhr so eben noch an die Pfarrwiese. Das Wort Pokalüberraschung nimmt May zwar nicht in den Mund. Aber „wir wollen einen gut eingespielten Gegner richtig fordern.“