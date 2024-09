Basketball-Landesligist VT Zweibrücken Kleine Anlaufschwierigkeiten hindern VTZ nicht am klaren Sieg

Und so bestand bei einer 81:50-Führung vor dem Abschluss-Viertel auch keine Gefahr mehr, dass die Partie nochmal kippen könnte. Bei dem deutlichen Vorsprung hat Aykut Bozdemir die Gelegenheit genutzt, sich das Spiel seiner Mannschaft vor allem von außen anzuschauen. „Ich habe nur zwei, drei Minuten selbst auf dem Feld gestanden“, erklärt der 30-Jährige, der aus Waldmohr stammt, aber mittlerweile in Limbach wohnt. „Von außen sieht man einfach mehr. Es ist schon schwierig, einen Überblick zu behalten, wenn man als Spielertrainer auf dem Feld steht“, erklärt Bozdemir, dass er sich aber eigentlich schon recht gut in seine neue Rolle als Erstmannschafts-Coach eingefunden habe. „Ich muss mir für die Saison nur überlegen, wie ich das in Partien mache, in denen es mal ein bisschen knapper ist“, sagt er und fügt an: „Da brauche ich auf jeden Fall jemand Zweites, vielleicht einen von den Jungs auf der Bank, der mich ein bisschen unterstützt.“ Denn noch schwerer als die Übersicht auf dem Feld zu behalten sei es, als Trainer auf dem Feld das eigene Spiel zu machen. „Ich denke dann viel für die Mitspieler mit und vergesse dabei, an mich selbst zu denken.“ Im Laufe der Runde werde es aber nicht ausbleiben, dass Bozdemir, der sich bei der VTZ in seinem sechsten Spielerjahr befindet und zuvor beim SSV Wellesweiler sowie beim BTV Homburg am Ball war, auch längere Einsätze absolvieren muss. Am Samstag aber konnte er von außen zuschauen, wie sein Team den klaren 108:63-Sieg souverän über die Zeit brachte.