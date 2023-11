Basketball-Oberligist VT Zweibrücken „Balsam für das Basketball-Herz“

Und souverän zeigten sich die Gastgeber dann auch im letzten Abschnitt. Ausschlaggebend dafür sei gewesen, dass die Zweibrücker die „Intensität in der Defense wieder hochgeschraubt“ haben. Zudem sei der VTZ der eine oder andere wichtige Steel gelungen, was zu einfachen Punkten geführt hat. Etwa in der Szene, als Tim Burkholder auf dem Flügel „die Hand in den Passweg bekommen und dadurch freies Feld hatte“, beschreibt Rendgen. „So ist man schnell mal auf fünf Punkte weg.“ Auch unterm Brett habe die VTZ „wieder aufgeräumt“. So gelang es den Zweibrückern, sich Schritt für Schritt abzusetzen und das Kellerduell „stark zu Ende zu spielen“. Geholfen habe dabei auch die Stimmung in der Halle, „die am Sonntag wieder klasse war“.