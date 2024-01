Basketball-Oberliga Mit vollem Fokus Richtung Klassenerhalt

Trotz des am Ende klaren Ergebnisses habe die Partie ihm auch wichtige Erkenntnisse geliefert, sagt Adomeit, der bis zu seiner Schulterverletzung in dieser Saison als Spieler für die VTZ am Ball war. Nachdem sich die Wege von Ex-Trainerin Gabriela Chnapkova und dem Verein Ende November trennten, sprang der 38-Jährige an der Seitenlinie in die Bresche. „Gerade bei den Rebounds unter dem Korb haben wir gegen einen Regionalligisten gut mitgehalten. Da müssen wir uns nicht verstecken. Wir haben aber auch gesehen, dass wir in der Defensive nachjustieren und im Angriff variabler werden müssen. Deshalb arbeiten wir an einem neuen Offensiv-System“, sagt Adomeit.