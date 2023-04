Basketball Die VT-Korbjäger holen das „Double“!

Ja, es war das Sahnehäubchen, das i-Tüpfelchen auf einer tollen Saison, bestätigt Trainerin Gabi Chnapkova. Ihre Basketballer von der VT Zweibrücken haben nach dem Titel in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz auch den Pokal des Basketballverbandes Pfalz (BVP) gewonnen und das „Double“ perfekt gemacht. Die VT-Korbjäger gewannen das Finale am Sonntag in Bad Bergzabern gegen Landesligist TV Kirchheimbolanden mit 89:68. „Ein absolut gelungener Saisonabschluss“, freute sich Chnapkova – die einen Tag zuvor aber weniger gut gelaunt war. Im Halbfinale des „Final 4“-Turniers um den BVP-Pokal hatte ihr Team gegen den klassentieferen Bezirksligisten SG Ludwigshafen/Frankenthal das Endspiel-Ticket nämlich nur mit Hängen und Würgen gelöst. Die Zweibrücker schienen zunächst einem recht glanzlosen Pflichtsieg entgegenzugehen und führten nach drei Vierteln mit sieben Punkten Vorsprung. Doch im finalen Durchgang glich der Bezirksligist überraschend aus. Die Partie musste in der Overtime entschieden werden. „Da haben wir dann unsere konditionellen Vorteile ausgespielt. Trotzdem habe ich den Jungs danach gesagt, dass es so nicht geht. Vielleicht haben wir den Gegner unterschätzt, wir sind gar nicht reingekommen. Es war kein schönes Spiel mit vielen Fouls“, berichtet die Trainerin.