Basketball-Landesliga : 105:47! VT-Korbjäger treffen dreistellig

Zweibrückens Johann Klein (links) bringt im Spiel gegen Germersheim einen Korbleger im Ziel unter. Klein kam beim 105:47-Kantersieg der VT am Ende auf zwölf Zähler. Neben ihm punkteten noch sechs weitere Zweibrücker zweistellig. Sehr zur Freude von Trainerin Gabi Chnapkova. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Die Landesliga-Basketballer der VT Zweibrücken fegen die TS Germersheim aus der Sporthalle des Hofenfelsgymnasiums. VT-Trainerin Gabi Chnapkova hat beim Kantersieg zwar Positives gesehen, warnt aber, dass die kommenden Aufgaben ungleich schwerer werden. Schon am Samstag bei Oberliga-Absteiger TV Kirchheimbolanden.

Von Mirko Reuther

Für solche Spiele wurde der Begriff „Kantersieg“ erfunden. Die Landesliga-Basketballer der VT Zweibrücken haben am Sonntag Schlusslicht TS Germersheim aus der Sporthalle des Hofenfelsgymnasiums gefegt und dabei die „100-Punkte-Schallmauer“ durchbrochen. Die Zweibrücker gewannen gegen zeitweise bedauernswerte Gäste turmhoch mit 105:47.

VT-Trainerin Gabi Chnapkova war im Anschluss aber bemüht, mit beiden Beinen auf die Euphoriebremse zu treten. „Germersheim hatte ein, zwei erfahrenere Leute dabei, die anderen waren alle noch grün hinter den Ohren. Das war eine ordentliche Vorbereitung auf die kommenden drei Spiele. Die werden bedeutend schwerer.“ In der Tat: Am nächsten Samstag treten die Zweibrücker bei Oberliga-Absteiger TV Kirchheimbolanden an, der wie Zweibrücken drei seiner vier Spiele gewonnen hat. Eine Woche später empfangen die VT-Korbjäger den Tabellenfünften VfL Bad Kreuznach, ehe am Samstag, 19. November, das Top-Spiel beim BBC Fastbreakers Rockenhausen ansteht. Der BBC ist das einzige Team in der Landesliga, das bislang alle seine Spiele gewinnen konnte.

Die Zweibrücker haben dagegen eine Niederlage auf dem Konto. Und die war unnötig wie ein Kropf. Beim Oberliga-Absteiger ASC Mainz hatte die VT am vorangegangenen Spieltag eine hohe Führung im letzten Viertel fahrlässig aus der Hand gegeben. Das Bemühen, diese Scharte wieder auszuwetzen war den Zweibrückern im Heimspiel am Sonntag anzusehen. Zum Leidwesen von Germersheim. Nach dem ersten Viertel stand es 25:8 für die Gastgeber. „Da war das Spiel im Grunde entschieden“, sagte Chnapkova.

Auch wenn die 46-jährige Slowakin den Erfolg keinesfalls überbewerten wollte, hatte sie dennoch Positives gesehen. Viele Punkte habe ihre Mannschaft durch „Fastbreaks“ erzielt – schnelle Gegenangriffe nach der Balleroberung. Auch die Defensive habe gut gestanden. Doch gerade dort sieht Chnapkova, die gegen Germersheim ein neues System in der Verteidigung testete, noch weitere Luft nach oben. Dennoch überwog grundsätzlich die Zufriedenheit: „Im Angriff haben wir einfache aber laufintensive Kombinationen gespielt. Das ist der Basketball, den ich sehen will“, lobte die Trainerin.

Gegen Germersheim hatte ihr Team den Vorsprung zur Halbzeit auf 51:19 ausgebaut, schon vor dem Schlussabschnitt lagen die Zweibrücker mit 50 Punkten vorn (78:28). Im finalen Viertel gestatteten die Zweibrücker dem Gegner zwar ein paar Zähler mehr. Dennoch ging auch der Schlussabschnitt mit 27:19 klar an die Vereinigte Turnerschaft.

Top-Scorer der VT war übrigens ein Neuzugang. Max Simon erzielte 22 Punkte. Simon habe sich genau wie Luca Hoechst, der auf zehn Zähler kam, rasch in die Mannschaft integriert. „Keine Anpassungsprobleme, beide zeigen, was sie können und was ich von ihnen sehen will“, lobte Chnapkova. Simon und Hoechst waren vor der Runde vom Liga-Rivalen DJK Nieder Olm II zur VT gestoßen.

Was die 46-Jährige zudem freute: Gleich sieben Spieler ihrer Mannschaft punkteten gegen Germersheim zweistellig. „Das macht uns schwerer ausrechenbar. Ich bin keine Trainerin, die auf den einen Spieler, setzt, der die Partien alleine entscheiden soll. Es ist wichtig, dass sich das Scoring auf viele Schultern verteilt.“ Im Grunde sei es ihr auch egal, wer auf dem Court die Punkte macht. „Es geht nicht nur um Körbe. Es gibt überall auf dem Platz etwas zu tun. Ein Spieler kann am Ende ohne Punkt dastehen und trotzdem eine Riesenpartie gemacht haben. Was zählt, ist der Teamerfolg, dass wir am Ende gewonnen haben.“

Eine geschlossene Teamleistung soll Chnapkovas Mannschaft auch in Kirchheimbolanden zum Sieg führen. Über den kommenden Gegner sammelt sie aktuell Informationen, weil die ehemalige Bundesligatrainerin im Frauen und Juniorenbereich nach einer zwei Jahre langen Pause vom Trainergeschäft nicht jedes Landesliga-Team aus dem Effeff kenne, wie die Slowakin ehrlich einräumt.

„Wir werden uns aber umstellen müssen. Nicht nur weil der Gegner ganz sicher stärker sein wird als Germersheim. Auch weil die Halle in Kirchheimbolanden doppelt so groß ist wie unsere“, sagt Chnapkova. Sie geht davon aus, „dass wir auf einen körperlich starken Gegner treffen, der unter dem Korb die großen Jungs aufbieten wird.“

In der Tat war Kirchheimbolandens Center Lukas Ruther vergangene Saison lange der eifrigste Punktesammler seines Teams, ehe er wegen Corona eine Pause einlegte. Ruther hat diese Saison noch keine Partie bestritten, ist nun aber wieder ins Teamtraining eingestiegen. Mit Heiner Thauern hat Kirchheimbolanden zudem noch einen weiteren „Zwei-Meter-Mann“ in seinen Reihen.