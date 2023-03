Basketball-Landesliga Chnapkovas Taktik schlägt Rockenhauser Athletik

Chnapkovas Vorsicht in allen Ehren – aber nachdem ihre Korbjäger das Spitzenspiel vergangenen Sonntag in der Sporthalle des Hofenfelsgymnasiums gegen den BBC Fastbreakers Rockenhausen mit 80:68 gewonnen haben, dürfte den Zweibrückern der Titel kaum mehr zu nehmen sein. Die VT führt die Tabelle zwei Spieltage vor Schluss mit zwei Punkten vor dem BBC an. Und weil Zweibrücken jetzt auch den direkten Vergleich gegen das Team aus dem Donnersbergkreis gewonnen hat – der bei Punktgleichheit entscheidend ist – müsste die VT ihre verbleibenden beiden Spiele verlieren, damit die Fastbreakers die Chance hätten, noch vorbeizuziehen. Die Zweibrücker treten am kommenden Sonntag um 16 Uhr noch bei Schlusslicht BBV Landau an. Ihr letztes Saisonspiel bestreitet die Mannschaft dann am Samstag, 18. März um 14 Uhr beim Drittletzten 1. FC Kaiserslautern II.