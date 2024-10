Zweibrücker führen Landesliga Rheinhessen-Pfalz an VTZ-Basketballer spielen körperlichen Vorteil aus

Bislang hat Aykut Bozdemir in seiner neuen Rolle als Spielertrainer bei den Basketballern der VT Zweibrücken wenig Grund zu klagen. Beim TV Nieder-Olm II feierte seine Mannschaft am Samstag den vierten Sieg im vierten Saisonspiel der Landesliga Rheinhessen-Pfalz, liegt damit an der Spitze. „Mit den Ergebnissen sind wir auf jeden Fall zufrieden“, erklärt der 30-Jährige. „Klar gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die nicht so gut klappen, aber von Spiel zu Spiel sieht man einen Fortschritt.“ Sei sein Team im Auftaktmatch gegen den TV Kirchheimbolanden (85:80) schon so aufgetreten wie zuletzt, „hätten wir das wahrscheinlich auch mit Abstand gewonnen“, schätzt er.