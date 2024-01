Basketball-Oberliga Eine Super-Serie, die selbst den Coach verblüfft

Luca Höchst (am Ball) von der VT Zweibrücken war im Auswärtsspiel beim TV Illingen mit 18 Punkten der erfolgreichste Werfer seiner Mannschaft. Neben ihm trafen aber noch vier weitere Korbjäger der VTZ „zweistellig“. Am kommenden Sonntag wollen Höchst und Co. im Heimspiel gegen den TVG Trier nachlegen – denn im Tabellenkeller der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar geht es immens eng zu. Das Hinspiel ging allerdings klar an die Moselaner.

Foto: Martin Wittenmeier