Basketball-Oberligist VT Zweibrücken Mit Herz und Härte zum Heim-Erfolg

Nach vier Siegen in Serie hat es die Oberliga-Basketballer der VT Zweibrücken am vergangenen Spieltag wieder erwischt. Bei der TSG Heidesheim kassierten die Zweibrücker ihre erste Liga-Niederlage im Jahr 2024. Dass die VT-Korbjäger am Samstag als Verlierer vom Feld gingen, war eigentlich keine Schande. Heidesheim ist zu Hause nur schwer zu bezwingen, hat in dieser Spielzeit in eigener Halle sechs von sieben Partien gewonnen. Dass sich die Zweibrücker am Rhein beim 62:94 aber mit über 30 Punkten Differenz abschießen ließen, schmeckte Trainer Soeren Adomeit gar nicht. „Unser Gegner traf gefühlt 70 Prozent seiner Würfe und war sehr gut auf unser Defensiv-System eingestellt. Aber bei uns hat auch das Herz gefehlt. Das, was uns in den Spielen davor ausgezeichnet hat: Härte, Disziplin, Wille – alles war weg“, monierte der 38-Jährige, dessen Mannschaft Rang neun bekleidet.