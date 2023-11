Basketball-Oberligist VT Zweibrücken Von Wurfpech, Lehrgeld und fehlender Konstanz

Chnapkova beklagt, dass ihre Jungs in den letzten Minuten von ihrer Linie abgewichen sind: „Wir haben die taktischen Dinge, die in diesem Jahr extrem wichtig sind, nicht umgesetzt.“ Das wurde gegen „diese erfahrene Mannschaft, die schon lange in der Oberliga spielt“ bestraft. Weiteres Lehrgeld, das der Aufsteiger in seinem ersten Oberliga-Jahr zahlen musste. Ein wichtiger Faktor, um hier Punkte mitzunehmen, sei zudem die Konstanz über die gesamte Spielzeit. „Drei Viertel lang waren wir wirklich gut drin im Spiel“, betont Chnapkova. Nach dem ersten Abschnitt lag die VTZ mit 22:17 in Front, kurz vor der Halbzeit hatten sie sich auf zehn Punkte abgesetzt, hielten den Vorsprung aber nicht. Mit einer 42:38-Führung ging es in die Kabinen. Auch danach setzten sich die Gastgeber vor rund 60 Zuschauern – darunter einige lautstarke gegnerische – zunächst noch einmal auf zehn Punkte (53:43) ab. Doch erneut kam der TuS ran. Vor dem Schlussviertel lagen die VTZ-Korbjäger beim 59:58 nur noch einen Zähler vorne. „Man muss damit rechnen, dass es nicht einfach bei den zehn Punkten Vorsprung bleibt, so ein Spiel kann immer kippen“, sagt die Trainerin. Die auch damit hadert, dass ein Phänomen auftrat, das es im Mannschaftssport immer wieder zu sehen gibt: „Der eine oder andere Spieler hat dann eine Idee und versucht, mal etwas anders zu machen. Das ist in dem Fall aber schlecht. Man muss sich wirklich an den besprochenen Plan halten.“