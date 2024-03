Basketball-Oberligist VT Zweibrücken „Es wird ein Zittern bis zum Schluss“

Auch nach der Pause brauchten die Zweibrücker wieder eine kleine Anlaufphase. „Die ersten vier, fünf Minuten waren noch schlimmer als die erste Hälfte.“ Zwischenzeitlich lag die VTZ mit 30 Punkten hinten. „Wir haben nochmal kurz durchrotiert und uns zusammengerissen“, erklärt Rendgen und ergänzt: „Dann begann die Phase unseres Milomir Mihailovic.“ Dieser erzielte starke fünf Dreier in Folge. Initialzündung dafür, dass die Hausherren wieder bis auf acht Zähler herankamen. „Das war eine Mammutleistung, da haben wir richtig Charakter gezeigt“, erinnert sich Rendgen auch an Spiele zurück, in denen das Team in solchen Situationen den Kopf in den Sand steckte. „Dieses Mal haben wir uns dagegengestemmt. Hätten wir nur mit 20 hinten gelegen, dann hätten wir in dieser Phase selbst gegen Koblenz noch eine Chance gehabt.“ Aber die Hypothek war einfach zu groß. „Allein die 22 Punkte gegen solch ein Team aufzuholen, war aber schon bombastisch.“ So gingen die Viertel drei und vier punktemäßig an die VTZ-Korbjäger.