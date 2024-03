Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar VTZ muss Katerstimmung schnell abschütteln

In Lambsheim wird neben Gilles auch Milomir Mihailovic fehlen. „Die Zeichen stehen nicht gut“, sagt Rendgen, der vor dem abschließenden Spieltag den Kopf allerdings nicht in den Sand stecken möchte. „Aber es ist einfach ärgerlich. Wir hatten am Sonntag einen Plan, der hat gut funktioniert in der ersten Halbzeit. Solche Spiele, gerade wenn es hinten raus nochmal eng wird, darfst du nicht abgeben. Es ist schade, weil solche Ergebnisse eine ganze Saison, das gesamte gute vergangene Jahr überdecken. Bitterer kann es kaum laufen“; hadert Rendgen, der betont, dass früher Mannschaften mit den bisher sieben Siegen der VTZ häufig die Klasse gehalten hätten. „Und wenn man dann sieht, was wir noch alles haben liegen lassen.“ Gegen Nieder-Olm, in Ensdorf oder im Hinspiel beim MJC Trier. „Da haben wir locker vier Spiele weggeschmissen“, ärgert er sich über die mangelnde Abgezocktheit und das teilweise fehlende Glück. Fügt aber an, dass das Team nie vergessen dürfe, wo es herkommt. „Wir haben von Tag eins an in dieser Liga nur ums nackte Überleben gekämpft. Vor der Runde hätten wir alle die sieben Siege und die im letzten Spiel verbleibende Chance auf den Nichtabstieg unterschrieben.“