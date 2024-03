Basketball-Oberligist VT Zweibrücken Herber Rückschlag im engen Abstiegskampf

„Wir müssen jetzt mit Vollgas vorausgehen. Wir müssen versuchen, Ensdorf so schnell wie möglich abzuschütteln, mit voller Kraft und Leistungsstärke die Trainingswoche durchziehen und den absoluten Fokus auf Nieder-Olm legen“, sagt Adomeit und fügt an: „Dann müssen wir hoffen, dass deren Topstar Waldemar Nap einen schlechten Tag erwischt.“ Dieser schenkte den Zweibrückern bei der 66:83-Niederlage im Hinspiel allein 50 Zähler ein. Nur, wenn es gelingt, den „besten Spieler der Liga“, rauszunehmen, gäbe es eine Chance für die Zweibrücker, mit plus 17 zu gewinnen. Danach folgt für die VTZ zum Abschluss noch das schwere Auswärtsspiel beim Tabellendritten Eintracht Lambsheim. „Gegen Nieder-Olm ist die Chance noch da, in Lambsheim wird es sicher nochmal ein bisschen enger. Aber es ist auch noch was drin. Die sind nicht Koblenz oder Mainz. Und selbst gegen die Koblenzer haben wir, gezeigt, dass wir mithalten können“, will Adomeit den Kopf noch nicht in den Sand stecken: „Wir können auch in dieser Liga bestehen. Das haben wir wirklich bewiesen.“