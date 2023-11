Basketball-Oberligist VT Zweibrücken Ordentlicher Auftritt trotz der Niederlage

Anders als in den sonstigen Spielen trieb die VTZ-Trainerin ihr Team am Sonntagnachmittag in der Ignaz-Roth-Halle nicht zum schnellen Spiel an. „Unsere Taktik war es, den Ball so lange wie möglich zu halten in der Offense.“ Die 24 Sekunden für einen Angriff also auszureizen. „Denn solange wir den Ball haben, können die nicht scoren“, sagt die Slowakin.