Landesliga-Basketballer der VT Zweibrücken : Ein kleiner Weckruf vor dem Gipfeltreffen

Lange taten sich die Basketballer der VT Zweibrücken im Auswärtsspiel beim VfL Bad Kreuznach schwer unterm Korb. Erst im letzten Viertel drehten sie die Partie zu ihren Gunsten. Max Simon steuerte neun Zähler bei. Am Sonntag muss die Trefferquote im Topspiel gegen Rockenhausen deutlich besser ausfallen, soll die Revanche für die bittere Hinspielpleite gelingen. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Eine ungewöhnliche Partie beim VfL Bad Kreuznach nahm für die Landesliga-Basketballer der VT Zweibrücken mit dem 57:43-Sieg ein glückliches Ende. Am Sonntag muss die Mannschaft von Trainerin Gabi Chnapkova im Topspiel um die Meisterschaft gegen Rockenhausen allerdings ein ganz anderes Gesicht zeigen.

Dieses Mal ging der Matchplan nicht wirklich auf. Zwar sicherten sich die Basketballer der VT Zweibrücken mit dem 57:43 (8:11/3:7/10:13/13:33) beim VfL Bad Kreuznach den 13. Erfolg im 15. Saisonspiel der Landesliga Rheinhessen-Pfalz. Dass sich ihre Mannschaft jedoch so schwer tun würde, hatte Trainerin Gabi Chnapkova trotz ihrer Warnungen im Vorfeld, den Gegner nicht am Hinspielergebnis (107:57) zu messen, keinesfalls erwartet. Lediglich acht Punkte erzielte ihr Team im ersten Viertel, im zweiten Abschnitt sogar nur unglaubliche drei Zähler. Das Entscheidende war letztlich aber der Sieg, durch den die VTZ vor dem Gipfeltreffen am Sonntag punktgleich mit Spitzenreiter Fastbreakers Rockenhausen bleibt.

„Wir haben rein gar nichts getroffen. Und wenn ich sage gar nichts, dann heißt das auch wirklich gar nichts“, beschreibt die VTZ-Trainerin die ersten beiden Viertel des punktarmen Duells. „Da war wirklich der Wurm drin. Weder von der Dreierlinie, noch aus dem Mittelfeld, noch unter dem Korb.“ Überhaupt nichts habe funktioniert. „Selbst die Freiwürfe waren nicht so wie sonst“, hadert Chnapkova. Und wenn es so sehr hakt, dann lasse sich die Mannschaft davon natürlich auch runterziehen. So kamen die Gäste in den ersten beiden Abschnitten insgesamt lediglich auf elf Zähler, lagen somit zur Pause mit 11:20 hinten. Das einzige „Glück“ sei gewesen, dass auch Bad Kreuznach nur wenig Gefahr ausstrahlte. „Hätten die eine gute Trefferquote gehabt, dann hätten wir zur Halbzeit wahrscheinlich Minus 30 dagestanden“, sagt die Slowakin und fügt an: „Das ist Gott sei Dank nicht so passiert, unser Gegner hatte auch jede Menge Fehler drin.“

In der Halbzeitpause hätten sich die Zweibrücker „dann ausgesprochen“: Und so starteten die VTZ-Korbjäger ab dem dritten Viertel ihre Aufholjagd. Ihre Mannschaft sei über die Defensive zurück ins Spiel gekommen, erklärt Gabi Chnapkova. „Wenn einem dann zwei, drei Steels gelingen und man leichte Punkte machen kann, dann läuft das plötzlich vollkommen anders“, erklärt die Trainerin, wie es ihrem Team gelungen ist die Partie zu drehen.

Die 45-Jährige kann sich absolut nicht erklären, woran es bei ihrer Mannschaft gelegen hat. „Wir haben die ganze Woche vor dem Spiel alles gründlich besprochen, dass es nicht wirklich einfach wird. Die waren mit einem vollen Kader von zwölf Mann unterwegs – aber es nahm ja ein glückliches Ende für uns.“

Mit einem Sechs-Zähler-Rückstand (24:30) ging es für die Zweibrücker in den Schlussabschnitt. In dem platzte vorm Korb dann endlich der Knoten. Entscheidend dafür sei die gute Defensivarbeit gewesen. „Mit einer Mann-gegen-Mann-Deckung über das gesamte Feld. Das war eine große Hilfe.“ So holten die Gäste Punkt um Punkt auf und sicherten sich mit dann 33 Zählern im letzten Durchgang doch noch den 57:43-Erfolg.

Durch diese zwei Zähler bleibt die VTZ punktgleich mit Spitzenreiter BBC Fastbreakers Rockenhausen. Der nun am kommenden Sonntag, 18 Uhr, drei Spieltage vor Schluss zum wohl alles entscheidenden Duell um die Meisterschaft in der Zweibrücker Hofenfels-Sporthalle auflaufen wird. Da der Tabellendritte TV Kirchheimbolanden bereits sechs Zähler Rückstand auf das Spitzenduo aufweist, entscheidet sich das Titel- und Aufstiegsrennen zwischen den beiden kommenden Gegnern.

Womöglich sei der magere Auftritt in Bad Kreuznach für die Zweibrücker ein Weckruf genau zur rechten Zeit gewesen. „Den Jungs ist allemal bewusst, was am Sonntag auf uns zukommt“, erinnert sich Gabi Chnapkova nur ungern an das Hinspiel in Rockenhausen zurück. „Das war eine der bittersten Niederlagen, die man erleben kann.“ Nach einem holprigen Beginn lagen die Zweibrücker vor dem letzten Viertel schon mit 23 Zählern hinten. Kämpften sich durch einen 26:7-Lauf aber wieder heran. In den Schlusssekunden bekam der derzeit verletzt fehlende Topscorer Tim Burkholder (Außenbandabriss im Fuß) beim Stand von 84:87 noch einmal den Ball, hatte die Chance auf einen Distanzwurf – wurde aber gefoult. Von den drei Freiwürfen verwandelte er die ersten beiden sicher. Der dritte passte nicht. Mit einem einzigen Zähler Unterschied unterlag die VTZ.