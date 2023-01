Basketball-Landesligist VT Zweibrücken : Einem Blackout und einem Ausfall getrotzt

Luca Höchst (links) steuerte acht Punkte zum Heimsieg der VTZ im Topspiel gegen Mainz bei. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die Landesliga-Basketballer der VT Zweibrücken haben das Spitzenspiel gegen den ASC Theresianum Mainz II mit 80:72 gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen. Topscorer Tim Burkholder musste verletzt vom Feld.

Der Jubel nach dem Schlusspfiff war riesig bei den Basketballern der VT Zweibrücken. Und Trainerin Gabi Chnapkova war nach dem nervenzehrenden Topduell am Sonntagabend gegen das Spitzenteam ASC Theresianum Mainz II „vor allem erleichtert“ darüber, solch einen Gegner geschlagen zu haben. Zumal die Hinspiel-Niederlage „sehr bitter war“, erinnert sich die 45-Jährige an die Partie Anfang Oktober zurück, als die VTZ nach langer Führung noch mit 84:95 unterlag. „Umso schöner war der Erfolg am Sonntag.“ Da nämlich behielten die Zweibrücker in eigener Halle die Nerven, drehten einen Halbzeit-Rückstand und behaupteten sich mit 80:72 (21:13/12:27/22:17/25:15). Durch diese zwei Zähler sowie die gleichzeitige Niederlage des zuvor mit der VTZ und dem ASC punktgleichen TV Kirchheimbolanden hat das Chnapkova-Team mit 20 Punkten aus zwölf Partien die Tabellenspitze erklommen. Gefolgt von den Fastbreakers Rockenhausen (18), die am Wochenende spielfrei waren und somit eine Begegnung weniger bestritten haben.

Gegen Mainz sind die VTZ-Korbjäger zunächst ganz ordentlich in die Partie reingekommen. Zwar war der Beginn hektisch und die Hausherren ließen auch einige Chancen aus, dennoch gingen sie mit einer 21:13-Führung in die erste Pause. Im zweiten Viertel allerdings lief plötzlich nur noch wenig zusammen. „Da hatten wir über fünf Minuten wirklich einen Blackout und haben nicht gescored. Das passiert allen Mannschaften mal. Dieses Mal waren es leider wir“, sah die VTZ-Trainerin den anvisierten Sieg schon schwinden. Nur zwölf Zähler erzielte ihr Team im zweiten Abschnitt und lag so zur Halbzeit mit 33:40 hinten.

Gabi Chnapkova reagierte nach Wiederbeginn auf das schwache Abwehrverhalten ihrer Jungs, stellte auf eine 3-2-Zonendeckung um. Punkt um Punkt kämpften sich die Gastgeber – angeführt von dem starken Milomir Mihailovic, mit 22 Punkten bester Werfer, sowie Tim Burkholder (18) – wieder heran. Dann ein Schockmoment. Burholder knickte um und musste mit einer Fußverletzung vom Feld getragen werden. Eine genaue Diagnose stand noch aus.

Doch auch ohne ihren bisherigen Topscorer ließen die Zweibrücker nun nicht mehr locker und verkürzten den Rückstand im dritten Viertel auf zwei Zähler (55:57). Im Schlussabschnitt drehten die Gastgeber dann nochmal richtig auf. Treffer um Treffer holten sie auf und zogen schließlich an den Mainzern vorbei. Ausschlaggebend dafür, dass sich das Blatt gewendet hat, sei neben der starken Kollektivleistung vor allem „die Defense-Umstellung“ gewesen. „Damit ist der Gegner nicht klargekommen. wir konnten ein paar Bälle stealen und Punkte aufholen. So sind wir wieder ins Spiel gekommen“, erklärt die Trainerin zufrieden.

Ein kleiner Wermutstropfen – neben der Burkholder-Verletzung: Im direkten Vergleich hätte der ASC Mainz die Nase weiter vor den Zweibrückern. Sie hatten ihr Heimspiel gegen die VTZ mit elf Zählern Vorsprung gewonnen, dieses Mal betrug der Unterschied „nur“ acht Punkte. „Natürlich habe ich in der letzten Sekunde noch daran gedacht, dass es vielleicht klappen könnte, noch einen Dreier zu schießen. Dann wäre es punktgleich“, sagt Chnapkova. „Aber egal. Die Jungs haben sich einfach riesig gefreut. Dieser Sieg war jetzt erst mal wichtig – und die Runde ist ja noch nicht rum.“ Ihre Mannschaft müsse in den verbleibenden sechs Partien „einfach alles darauf setzen, dass es am Ende der Saison zu unseren Gunsten ausgeht“.