Landesliga-Basketballer der VT Zweibrücken : Kurz gewackelt, dann geduldig und diszipliniert

Erfolgreich hochgestiegen: VTZ-Basketballer Johann Klein (am Ball) sammelte im Landesliga-Topspiel gegen den TV Kirchheimbolanden am Sonntagabend 14 Zähler für sein Team. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die Basketballer der VT Zweibrücken haben in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz den siebten Sieg in Serie gefeiert – und damit die Tabellenführung verteidigt. Beim 83:71 gegen den TV Kirchheimbolanden musste sich das Team von Gabi Chnapkova nach einem holprigen Beginn allerdings zunächst einmal kurz schütteln.

Die Basketballer der VT Zweibrücken kommen mit Blick auf die Zielgerade der Saison immer besser ins Rollen. Und so feierte die Mannschaft von Trainerin Gabi Chnapkova in ihrem Heimmatch am Sonntag auch den siebten Punktspielsieg in Serie. Im Topduell der Landesliga Rheinhessen-Pfalz gegen den Tabellendritten TV Kirchheimbolanden setzte sich die VTZ nach holprigem Beginn mit 83:71 (19:14/19:18/30:25/15:14) durch und behauptete damit vier Spieltage vor Schluss die Spitzenposition.

„Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Auftritt“, erklärt Chnapkova und fügt an: „So langsam ist bei der Mannschaft angekommen, im Spiel das umzusetzen, was wir im Training eingeübt und in den anderen Partien oft besprochen haben. Gerade auch in der Taktik. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für den Erfolg.“ So auch am Sonntag. Obwohl die Hausherren nach einem zunächst schweren Beginn erst noch einmal von ihrer Trainerin wachgerüttelt werden mussten. „Am Beginn war es ein bisschen unruhig.“ Mit 0:6 war die VTZ ins Hintertreffen geraten. „Da habe ich eine Auszeit genommen, die Jungs beruhigt und gesagt: Wir fangen jetzt einfach von vorne an. Keine Sorge“, erzählt die VTZ-Trainerin. Danach habe ihre Mannschaft die Partie in den Griff bekommen. Nachdem die Zweibrücker das erste Viertel zum 19:14 gedreht hatten, habe Chnapkova über die gesamte Partie keine Gefahr mehr gesehen, dass diese nochmal hätte zugunsten der Gäste kippen können. Wenn teilweise auch knapp, so gingen auch alle anderen Abschnitte an die VTZ-Korbjäger.

Ihre Mannschaft zeichne derzeit aus, dass sie in vielen Bereichen guten Basketball zeigt, „wenn sie sich an die Regeln hält, die wir besprechen. Wenn die Jungs das, was wir spielen wollen mit Geduld und Disziplin tun. Das bringt gute Würfe und gute Möglichkeiten zum Abschluss mit sich“, erklärt Gabi Chnapkova. Auch Offensiv-Rebounds seien ein wichtiger Punkt. „Ich kann diesen seltsamen Effekt selbst nicht erklären, aber manchmal ist es so, dass man oft dann trifft, wenn man zum Offensiv-Rebound geht“, sagt sie lachend. Auch in der Defensive habe ihre Mannschaft gegen Kirchheimbolanden gut agiert „hier haben wir auch umgestellt“ und den taktischen Kniff angewendet in der Abwehr immer mal zu wechseln. So hielten die Hausherren am Sonntag zur Halbzeit einen 38:32-Vorsprung.

Auch in den abschließenden beiden Vierteln ließ die VTZ nichts mehr anbrennen. Im dritten Durchgang baute der Spitzenreiter die Führung auf elf Treffer (68:57) aus. Der letzte Durchgang ging mit 15:14 an die Gastgeber, bei denen Milomir Mihailovic mit 18 Punkten (drei Dreier) der beste Punktesammler war.

Doch eine weitere derzeitige Stärke der Zweibrücker zeigte sich auch gegen „Kibo“ wieder: Alle Jungs sind in der Lage, zu punkten und gemeinsam, die durch den fehlenden Top-Scorer Tim Burkholder (Außenbandabriss im Fuß) entstandene Lücke zu schließen. „Das ist mir wichtig. Zu wissen, dass ich die Bankspieler einwechseln und mich auf sie verlassen kann“, betont Chnapkova. Jeder habe am Sonntagabend seine Leistung abgerufen. „Egal, ob der getroffen hat oder nicht.“ Die Defensivarbeit, die Pässe, der Einsatz hätten einfach gestimmt. „Jeder hat mitgemacht – und das war gut so. Das Gefühl, zu erkennen, dass man einen verletzten Spieler mannschaftlich ersetzen kann.“ Natürlich sei leistungsmäßig immer noch Luft nach oben, „aber wenn das so weitergeht, dann bin ich auch für das Topspiel gegen Rockenhausen zuversichtlich“, blickt die VTZ-Trainerin bereits auf das möglicherweise entscheidende Spiel um die Meisterschaft gegen den Tabellenzweiten voraus.

Bevor es in der Liga allerdings in die heiße Phase geht, steht am anstehenden Karnevals-Wochenende noch eine Partie im BVP-Pokal auf dem Plan. In der dritten Runde geht es für die Zweibrücker dabei am Samstagabend zum Bezirksligisten TSG Maxdorf.